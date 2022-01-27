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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد هشام سليم | قصة التحول الجنسي لابنته واتهامها بالشذوذ

هشام سليم وابنه نور
هشام سليم وابنه نور

يحتفل اليوم الخميس 27 يناير، الفنان هشام سليم بعيد ميلاده الـ 64، والذي قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1958. 
 

علاقة هشام سليم مع أبنائه 

تزوج الفنان هشام سليم مرتين، الأولى من أم بناته وانفصلا منذ عدة سنوات، وقد رزق من تلك الزيجة ببتين هما "زين الشرف" و"قسمت"، الا انه فاجأ الجميع مؤخرًا بانه لا يعلم شيئًا عن بناته بعد انفصاله عن والدتهما.

وأضاف: انه حاول التواصل معهم أكثر من مرة، وإعادة العلاقات الأسرية بينهم مرة اخرى الا أنهما كانا يرفضان تلك المحاولات، مؤكدًا ان والدتهما تقوم بالتأثير عليهم بسبب المشاكل المادية، والنزاع القضائى بينهما.

واستكمل "سليم" أنه تحدث معهم قبل ذلك حول مدى حبه لهم، حتى أنه رفض الإنجاب من زوجته الثانية من أجلهم ، الا أن تلك الكلمات لم تشفع له.

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أزمة ابنة هشام سليم وياسمين عبد العزيز 

رغم أن هشام سليم علاقته جيدة وطيبة بجميع الفنانين، إلا أنه وقع في خلاف حاد مع النجمة ياسمين عبد العزيز منذ فترة طويلة .

وترجع هذه الواقعة لعام 2016 عندما تشاجرت ابنة هشام سليم «زين» مع ياسمين عبد العزيز، حيث تسكنان بنفس العمارة، وقد انزعجت ياسمين من الأصوات العالية والحفلات الصاخبة التي تقام بمنزل زين، وعندما ذهبت لمعاتبتها اعتدت زين عليها بالضرب، وذلك وفقًا لما صرحت به ياسمين والتي أقامت دعوى قضائية ضدها.

واتهم وقتها هشام سليم، ياسمين بمحاولة تدمير مستقبل ابنته، ولكن تدخل عدد كبير من النجوم للصلح بينهما، وبالفعل تنازلت ياسمين عبد العزيز عن القضية بعدما أكدت أن ابنة هشام سليم اعتذرت لها.

 

التحول لابنة هشام سليم 

في شهر مايو 2020، أعلن هشام عن ذلك لأول مرة خلال حلوله ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي قبل أيام، ولاقي الخبر دعما كبيرا من عدد من الفنانين الذين أثنوا على تفهم هشام سليم للأزمة.

وكشف نور هشام سليم عن الصعوبات التى كان يعيشها فى فترة ما قبل التحول الجنسى والتى كانت فترة عصيبة عليه وذلك فى أول ظهور الإعلامى له.

وقال نور هشام سليم فى لقاء مع الإعلامي جعفر عبد الكريم عبر تويتر: أنا كنت بفكر فى الانتحار ولم أستطع أن أقرر شيئا فى حياتى الخاصة ولكن بعد التحول الجنسى قررت أن أقف مرة أخرى على قدمى وأعيش حياتى وأحب نفسى. 

وفي ديسمبر 2020، نشر نور- ابن الفنان هشام سليم- مقطع فيديو قصيرًا، عبر خاصية (ستوري) بتطبيق "انستجرام"، ظهر فيه وهو يرد بطريقة ساخرة على الاتهامات الموجهة له بـ الشذوذ الجنسي.

وظهر ابن هشام سليم، يقول في الفيديو: «كل واحد يركز في نفسه ويسيب الباقي يعمل اللى هو عايزه.. مش عارف أقول لكوا كام مرة أنا اتصورت مع واحد صاحبي الناس بتقول عليا شاذ، مش فاهم إزاى.. كل حد يركز فى نفسه».

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