عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلاد نبيلة عبيد.. تفاصيل رفضها تقديم سيرتها الذاتية من ممثلة أخرى

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

يحل اليوم 21 يناير، الجمعة عيد ميلاد النجمة الكبيرة نبيلة عبيد.

وبسؤالها عن إمكانية تقديم سيرتها الذاتية في عمل فني قالت: “حد يقدمها لا .. أنا اللي أقدمها بنفسي” ،هذه خطة مطروحة بالفعل وأفكر بها، ولكني لا أفكر أن أجسدها في شكل تمثيلي،  أريد أن أرويها “هحكيها”.

نبيلة عبيد دخلت الفن بدون علم أهلها وهذا الفيلم شهادة ميلادها في السينما.. ولماذا غيرت مهنتها بسبب سمير صبري

نبيلة عبيد لـ "صدى البلد": لم أقدم شخصية سهلة على مدار مشواري الفني



وتابعت قائلة: “لا أريد أن أقدمها في كتاب أيضاً، بل أريد أن أقوم برواياتها على التليفزيون، كـ راوية وليس كممثلة”.

 

كما قالت: "أنا منقطعة منذ فترة عن دخول الأفلام في السينما، ولا أذهب إلى السينمات منذ بداية جائحة كورونا ولا أحضر مهرجانات أو تجمعات لكن أحياناً أشاهد أعمالا على التلفزيون إذا سمحت لي الفرصة، وأتمنى أن يزيح الله هذه الغمة عنا حتى نعود مجدداً كما كنا نشاهد أفلاما وننطلق بحرية دون الخوف من هذا الوباء".

 

نبيلة عبيد النجمة الكبيرة نبيلة عبيد جائحة كورونا كورونا مهرجانات التلفزيون

موضوعات متعلقة

إصابة أسماء شريف منير بفيروس كورونا

وفاة المخرجة الشابة نوران شريف

بحبك لـ عمر كمال تريند رقم 1 على يوتيوب

رانيا يوسف تتصدر الترند بعد حلقتها في "مصر الجديدة"

منى زكي توجه رسالة شكر لفريق "أصحاب ولا أعز"

فيولينة شرارة فى ضيافة السيمفونى بقيادة إيطالية على المسرح الكبير

اليوم.. عرض فيلم The Royal Treatment على نيتفليكس

اليوم.. يارا تطرح "من ورا قلبي"

ترشيحاتنا

بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

رئيس مجلس النواب يزور الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي

شعراوي: توفير 27 ألف فرصة عمل بعد تنفيذ 3429 مشروعاً

بكاميرا فائقة الدقة.. سامسونج تكشف قدرات هاتف Galaxy A23 القادم

الجزار: 777 مليون جنيه إجمالي استثمارات مشروعات مياه الشرب بالقليوبية

شعبة السياحة تنهى أزمة تصديق عقود العمرة وتيسيرها أمام الشركات بمكاتب الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

3 علاوات دورية تنتظر الموظفين يوليو المقبل

صدمة للسولية ومرموش.. حسام حسن يختار تشكيل منتخب مصر الأمثل

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

بعد استغاثة سيدة من شقيقيها.. الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

فيديو جراف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ