عيد ميلاد نبيلة عبيد.. تفاصيل رفضها تقديم سيرتها الذاتية من ممثلة أخرى

يحل اليوم 21 يناير، الجمعة عيد ميلاد النجمة الكبيرة نبيلة عبيد.

وبسؤالها عن إمكانية تقديم سيرتها الذاتية في عمل فني قالت: “حد يقدمها لا .. أنا اللي أقدمها بنفسي” ،هذه خطة مطروحة بالفعل وأفكر بها، ولكني لا أفكر أن أجسدها في شكل تمثيلي، أريد أن أرويها “هحكيها”.





وتابعت قائلة: “لا أريد أن أقدمها في كتاب أيضاً، بل أريد أن أقوم برواياتها على التليفزيون، كـ راوية وليس كممثلة”.

كما قالت: "أنا منقطعة منذ فترة عن دخول الأفلام في السينما، ولا أذهب إلى السينمات منذ بداية جائحة كورونا ولا أحضر مهرجانات أو تجمعات لكن أحياناً أشاهد أعمالا على التلفزيون إذا سمحت لي الفرصة، وأتمنى أن يزيح الله هذه الغمة عنا حتى نعود مجدداً كما كنا نشاهد أفلاما وننطلق بحرية دون الخوف من هذا الوباء".