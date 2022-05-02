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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ دمياط يشارك الأيتام فرحة عيد الفطر المبارك

صدى البلد

زار اسلام ابراهيم، نائب محافظ دمياط، دار الأيتام بدمياط وفارسكور؛ لتقديم تهنئة العيد للأطفال الأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، من خلال زيارته لدار الأيتام بدمياط وفارسكور لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام عيد الفطر المبارك.
وحرص نائب المحافظ على الجلوس مع الأطفال والاطمئنان على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وأجرى حواراً من القلب إلى القلب بين أبنائنا مستمعاً إلى طموحاتهم وآمالهم في حياتهم المستقبلية،  كما اطمأن من المسؤولين بالمؤسسة على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم .

وقدم نائب المحافظ الهدايا للأطفال، داعياً المولى عز وجل  أن يكون عيداً سعيداً عليهم ، معرباً عن سعادته البالغة لتواجده بينهم ومشاركتهم فرحة العيد ، كما أشار نائب المحافظ انه لن ندخر أي جهد في تقديم كافة سبل الراحة لرعاية الأيتام وإعطائهم حقوقهم كاملة من أجل دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع.

تأتي هذه الزيارة في إطار الدعم  المستمر لدور الأيتام والحرص الدائم على تقديم الرعاية وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، بوصفهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، مما يحقق الإستقرار والسلام الإجتماعي.

وفى سياق متصل.. تابع نائب المحافظ مستوى النظافه بمدينة فارسكور وكذلك رفع الاشغالات وتم التنبيه على ازالة الاشغالات على كورنيش النيل بفارسكور و استمرار المتابعه خلال ايام العيد 
جاءت الزيارة بحضور  رئيس الوحده المحليه لمركز و مدينة فارسكور ونواب المدينه..

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