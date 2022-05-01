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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة لمحافظ دمياط لمتابعة استعدادات رأس البر لعيد الفطر وجاهزية الخدمات

جولة محافظ دمياط
جولة محافظ دمياط

واصلت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها  اليوم الأحد، لمتابعة استعدادات عيد الفطر المبارك، بزيارة مدينة رأس البر، للتأكد من جاهزية كافة الخدمات لاستقبال الزائرين.

حيث استهلت الزيارة بتفقد اصطفاف معدات وفرق الإنقاذ بالشاطئ، حيث يصل عددهم ٦ لانش سريع و٢ جيت سكى وبيتش باجى وأيضاً ١٢ جهاز لاسلكى لربط عملية الإنقاذ بالشاطئ، هذا إلى جانب ١١٠ فرد إنقاذ، و ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للاسعاف..

وقد قامت "المحافظ" أيضاً بتفقد المقر المؤقت للعيادات الخارجية ومركز لقاح فيروس كورونا لمستشفى رأس البر المركزى، بمعسكر الطلاب بشارع ١٠١ و مقر قسمى الطوارئ والاستقبال بمستشفى جراحات اليوم الواحد، حيث اطمأنت على جاهزية تلك الأقسام لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة التخصصات، وذلك لحين الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى رأس البر المركزى..

وخلال زيارتها لمستشفى جراحات اليوم الواحد،، تابعت "المحافظ" أعمال التطوير التى تُجرى بقسمى العناية المركزة والعمليات كما تفقدت الأقسام المختلفة بها.

وعلى جانب آخر وبعد إصدار عدد من القرارات لتنظيم خط سير سيارات الأجرة داخل مدينة رأس البر و حظر مرورها  بشارع بورسعيد ،، تفقدت "الدكتورة منال عوض" ساحات انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد بشارع ١٠٩، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال زائرى المدينة خلال فترة العيد، وتخفيف الضغط عن شوارع رأس البر، حيث أكدت على تخطيط الساحات لتتضمن حارات للدخول والخروج والانتظار وتغطية المنطقة بالخدمات المختلفة ، كما تابعت "المحافظ" منظومة العمل داخل موقف سيارات الأجرة وذلك بعد نقله بشارع ١٠٩، وأكدت على الالتزام بالخطة المُعدة لتنظيم الحركة المرورية داخل رأس البر والتى سيتم العمل بها خلال شهور الصيف..

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دمياط فيروس كورونا محافظ دمياط عيد الفطر الخدمات الطبية العناية المركزة

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