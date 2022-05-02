رئيس الوزراء الكندي يهنئ مسلمي بلاده والعالم بمناسبة عيد الفطر المبارك

بعث رئيس الوزراء الكندي "جاستين ترودو" برسالة تهنئة إلى مسلمي كندا والمسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس الوزراء الكندي، في رسالته المنشورة باللغة الإنجليزية على موقعه الرسمي أن عيد الفطر يأتي في أعقاب شهرٍ من أداء المسلمين لفريضة الصيام والصدقة والتفكر وتنعكس أهمية المناسبة في اجتماع المسلمين وتزاورهم وقضائهم وقتا جميلا مع بعضهم البعض.



أكد "ترودو" أن عيد الفطر يعدّ فرصة يتُعرّف من خلالها مواطنو كندا على إسهامات مسلميها في أرجاء البلاد، مضيفًا أنهم يؤدون خدمات جليلة ويعملون على المساعدة في العديد من القضايا المهمة.



جدير بالذكر أن مثل هذه الدعوات الرسمية تأتي في إطار تعزيز روح المحبة بين أبناء المجتمع الواحد، وهو ما يسهم في تحقيق التعايش السلمي وتقوية النسيج المجتمعي بين مواطني البلد الواحد.