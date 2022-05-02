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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نضال الشافعي: ملف سري يوجه رسالة شكر للقضاء المصري.. فيديو

نضال الشافعي
نضال الشافعي

كشف الفنان نضال الشافعي، كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل ملف سري مع الفنان هاني سلامة، في شهر رمضان.

 

وقال نضال الشافعي  في حواره على قناة "إكسترا نيوز": "مؤلف المسلسل كتب توليفة إنسانية غاية في الجمال".

 

وأضاف نضال الشافعي: "عندما قرأت السيناريو أعجبت بسير الأحداث وتركيبة الشخصيات.. شخصيتي في المسلسل معقدة وبها تركيبات، ولا يمكن أن نقول إنها شخصية جيدة أو شريرة ".

 

واستطرد نضال الشافعي: "في ملف سري تم التحدث عن القضاء المصري الشامخ، والقضاء المصري شامخ وله بصمة عظيمة في تاريخ مصر".

 

ولفت نضال الشافعي إلى أن القضاء واجه مراحل صعبة كثيرة  وتعامل مع قضايا فساد كثيرة وتحملوا الكثير لإعلاء كلمة الحق، قائلا: “ملف سري يوجه كلمة شكر للقضاء المصري”.
 

نضال الشافعي نضال اخبار التوك شو ملف سري القضاء

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