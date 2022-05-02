طارق لطفي عن جزيرة غمام: خلدون شخصية صعبة.. وفريق العمل كان مخلصا

كشف الفنان طارق لطفي، كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل جزيرة غمام الذي تم عرضه في شهر رمضان .

وقال طارق لطفي في مداخلة هاتفية على قناة "الحياة "، :" نأمل ان نقدم أدوار تليق بالجمهور في كل عام، وفريق عمل المسلسل كان مخلص بشكل كبير "

وتابع طارق لطفي:" انا كنت بعمل مسلسل تاني غير جزيرة غمام، والتقيت بالمؤلف عبد الرحيم كمال وقال لي فكرة مسلسل جزيرة غمام وعندما سمعتها وافقت على المشاركة في هذا المسلسل على الفور ".

واكمل طارق لطفي :" كان هناك توفيق في اختيار كافة الممثلين المشاركين في مسلسل جزيرة غمام ".

ولفت طارق لطفي :" لدي تواريخ طيب مع الجمهور وقدمت أدوار كثيرة والجمهور يفصل بين حبهم لـ طارق لطفي وبين الشخصية التي اؤديها "، مضيفا:" شخصية خلدون صعبة جدا، واخترت طبقة صوت كي يتحدث بها خلدون بها تهديد طوال الوقت".