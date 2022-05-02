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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الأمريكية: روسيا ستضم دونيتسك ولوجانسك لإنشاء جمهورية الشعب

روسيا واوكرانيا
روسيا واوكرانيا

قال سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر، اليوم الإثنين، إن لدى واشنطن تقارير استخباراتية “ذات مصداقية عالية” تفيد بأن روسيا ستحاول ضم المناطق التي يحتلها الانفصاليون في دونيتسك ولوجانسك في وقت ما في منتصف شهر مايو، وأن هناك خططًا لإنشاء ما يسمى “جمهورية الشعب”.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال السفير مايكل كاربنتر: “تشير التقارير إلى أن روسيا لديها خطط لإجراء استفتاء في دونيتسك ولوجانسك حول الانضمام إلى روسيا في وقت ما في منتصف مايو، وأن موسكو تدرس تطبيق خطة مماثلة لخيرسون”.

وأضاف كاربنتر أنه يقال إن روسيا تختطف مسئولين محليين في البلدات التي يسيطرون عليها في شرق وجنوب أوكرانيا ويقوموا بتعيين مسؤولين موالين لموسكو، كما أنها تختطف “مديري المدارس والصحفيين والنشطاء المحليين والمسؤولين البلديين”.

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وقال كاربنتر: “في الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير تفيد بأن القوات الروسية قطعت الإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة في هذه المناطق من أجل تعطيل تدفق المعلومات الموثوقة”.

وأضاف أنه في هذه المدن، قد تحاول روسيا إجراء استفتاءات زائفة لمحاولة إضفاء مظهر خادع من الشرعية الانتخابية .

روسيا الولايات المتحدة موسكو أوكرانيا دونيتسك خيرسون لوجانسك

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