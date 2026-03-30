تحقيقات وملفات

"لاروخا" في مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب إسبانيا قبل القمة المرتقبة

منتخب مصر
منتخب مصر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مواجهة من العيار الثقيل .. عندما يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره منتخب إسبانيا في لقاء ودي مرتقب يأتي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض غمار كأس العالم 2026 في اختبار حقيقي يجمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين على الأراضي الأوروبية.

المباراة التي تقام في مدينة برشلونة تحمل طابعًا خاصًا ليس فقط لقوة المنتخب الإسباني بل لقيمتها الفنية الكبيرة في برنامج إعداد المنتخب المصري الذي يسعى للاحتكاك بمدارس كروية من الصف الأول عالميًا.

تاريخ من المجد وهيمنة أوروبية

يعد المنتخب الإسباني المعروف بلقب "لاروخا" أحد أعمدة كرة القدم العالمية حيث تأسس اتحاد الكرة في إسبانيا عام 1913 قبل أن ينضم إلى الاتحاد الدولي بعد عام واحد ليبدأ رحلة طويلة من التألق على الساحة الدولية.

وعلى مدار تاريخه نجح المنتخب الإسباني في ترسيخ مكانته بين كبار اللعبة بعدما توج بلقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا في إنجاز تاريخي جاء تتويجًا لجيل ذهبي سيطر على الكرة الأوروبية لسنوات.

كما يملك "الماتادور" رقمًا قياسيًا في بطولة بطولة أمم أوروبا بعدما حصد اللقب أربع مرات أعوام 1964 و2008 و2012 و2024 ليؤكد تفوقه القاري واستمرارية حضوره في منصات التتويج.

تصدر عالمي وأرقام تعكس القوة

يدخل المنتخب الإسباني المواجهة وهو في صدارة التصنيف العالمي في تأكيد واضح على قوته واستقراره الفني خاصة في ظل النتائج المميزة التي حققها مؤخرًا سواء في البطولات الرسمية أو المباريات الودية.

وخلال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قدم أداءً قويًا حيث تصدر مجموعته دون أي خسارة مسجلًا 21 هدفًا مقابل هدفين فقط في دلالة واضحة على التوازن بين القوة الهجومية والصلابة الدفاعية.

نجوم تصنع الفارق وجيل جديد يواصل الهيمنة

يمتلك المنتخب الإسباني مجموعة مميزة من اللاعبين تجمع بين الخبرة والشباب حيث يبرز اسم لامين يامال كأحد أبرز المواهب الصاعدة في العالم إلى جانب عناصر خبرة مثل رودري فضلًا عن لاعبي الوسط المميزين بيدري وفيرمين لوبيز.

كما يعتمد الفريق على الفاعلية الهجومية لمهاجم ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال الذي قدم مستويات مميزة مؤخرًا وأسهم بشكل كبير في نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

مدرب يقود المشروع بثبات

منذ تولي لويس دي لا فوينتي القيادة الفنية في 2023 شهد المنتخب الإسباني تطورًا ملحوظًا على مستوى الأداء والنتائج حيث نجح في تحقيق 31 انتصارًا خلال 38 مباراة بمعدل تهديفي مرتفع يعكس فلسفته الهجومية.

ويعتمد المدرب الإسباني على أسلوب لعب قائم على الاستحواذ والضغط العالي مع تنويع الحلول الهجومية وهو ما يجعل الفريق أحد أخطر المنتخبات في العالم حاليًا.

تاريخ المونديال

يستعد المنتخب الإسباني لخوض مشاركته السابعة عشرة في نهائيات كأس العالم حيث خاض 67 مباراة في تاريخه بالمونديال حقق خلالها 31 فوزًا وسجل 108 أهداف.

ويظل اسم دافيد فيا محفورًا في تاريخ "لاروخا" كأفضل هداف للمنتخب في كأس العالم برصيد 9 أهداف بينما يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب بشكل عام.

اختبار قوي للفراعنة قبل المونديال

تمثل هذه المواجهة اختبارًا مهمًا لـمنتخب مصر الذي يسعى للاستفادة من الاحتكاك بمنتخب بحجم إسبانيا في إطار التحضير الجاد لكأس العالم.

وتحمل المباراة قيمة فنية كبيرة خاصة أنها تجمع بين منتخب يمتلك تاريخًا عريقًا في البطولات الكبرى وآخر يسعى لاستعادة بريقه على الساحة العالمية.

مواجهة نادرة بطابع خاص

تاريخيًا لم يلتقِ المنتخبان سوى مرة واحدة على مستوى الكبار وكانت الغلبة خلالها للمنتخب الإسباني ما يمنح المواجهة الجديدة طابعًا ثأريًا ورغبة مصرية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد عمالقة الكرة العالمية.

قمة كروية بطموحات مشتركة

في النهاية لا تمثل المباراة مجرد لقاء ودي بل هي مواجهة تحمل الكثير من الدلالات سواء على مستوى الاستعداد للمونديال أو قياس الجاهزية الفنية.

وبين طموح منتخب مصر في إثبات ذاته وقوة منتخب إسبانيا الباحث عن تأكيد تفوقه ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة قد تحمل الكثير من الإثارة والندية.

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

