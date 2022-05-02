كورونا يحرم مصطفى عسل من المشاركة ببطولة "جي بي مورجان" للإسكواش

انسحب مصطفى عسل لاعب المنتخب الوطني الأول للإسكواش من بطولة "جي بي مورجان" الدولية والمقامة بمدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة من 1 وحتى 7 مايو الجاري والبالغ مجموع جوائزها 115 ألف دولار.

وجاء انسحاب "عسل" بعد إيجابية مسحة كورونا الخاصة به وهو ما اضطره إلى عزله طبيًا.

ومن المقرر أن يخضع لاعب النادي الأهلي للعزل المنزلي، حتى يتعافى بشكل تام من فيروس كورونا.

وسيغيب مصطفى عسل عن فعاليات البطولة فيما يسعى للتعافي بأسرع وقت حتى يتثنى له المشاركة ببطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 13 وحتى 22 من نفس الشهر والبالغ مجموع جوائزها 550 آلف دولار.

الجدير بالذكر، أن مصطفى عسل يحتل المركز الرابع في التصنيف العالمي الصادر أمس وفقًا لرابطة اللاعبين المحترفين والذي يصدر مطلع كل شهر ميلادي.