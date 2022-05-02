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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير 36 موقعا عسكريا.. صواريخ روسيا تكبد أوكرانيا خسائر فادحة

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن القوات الجوية الروسية دمرت 36 موقعا عسكريا أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة.

وقال كوناشينكوف: "دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال اليوم الأخير 36 موقعا عسكريا في أوكرانيا بينها خمسة مراكز قيادة ومراقبة و25 نقطة محصنة ومناطق لتجمع المعدات العسكرية والعسكريين".

واضاف: "تم تدمير مستودع أسلحة وذخيرة للصواريخ والمدفعية في منطقة دنيبرو، وتم تدمير أربع منظومات دفاع جوي "إس-300" ورادار استطلاع وتوجيه في منطقة مزيفايا".

وتابع: "دمر سلاح الجو الروسي 13 نقطة محصنة ومنطقة لتجمع المعدات العسكرية والعسكريين".

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وأضاف: "قامت القوات الصاروخية والمدفعية خلال اليوم بتدمير 28 منطقة لتجمع المعدات العسكرية والعسكريين ومركزي قيادة للقوات الأوكرانية إحداها في منطقة بودليفكا مركز قيادة اللواء 93 الأوكراني و12 نقطة محصنة أخرى، وتم القضاء على حوالي 170 متطرفا، و36 مدرعة ومركبة عسكرية".

وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة من طراز "بيراقدار" في منطقة جزيرة الثعبان، كما تم إسقاط أربع طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة أخرى واعترضت 5 صواريخ من طراز "سميرتش".

وبلغ إجمالي الأهداف المعادية التي تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا 146 طائرة و112 مروحية، و690 طائرة مسيرة، و285 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2760 دبابة ومدرعة أخرى، و316 راجمة صواريخ، و1246 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و2578 مركبة عسكرية.

روسيا أوكرانيا الدفاع الروسية دنيبرو سلاح الجو الروسي

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