أدرج رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إلى قائمة “أعداء أوكرانيا” التي يستخدمها النشطاء المؤيدون لـ كييف لوضع قائمة سوداء بالأشخاص الذين يعتبرونهم أعداء لأوكرانيا.

وتم إنشاء موقع Mirotvorets “صانع السلام” في عام 2014 كقاعدة بيانات عامة لـ “الإرهابيين الموالين لروسيا والانفصاليين والمرتزقة ومجرمي الحرب والقتلة”.

ويحتوي الموقع على روابط إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات الشخصية ، مثل عناوين المنزل والهواتف ورسائل البريد الإلكتروني.

وصُنف “أوربان”، على أنه شريك لمجرمي الحرب الروس وداعية مناهض لأوكرانيا.

وذكر الموقع أن رئيس الوزراء المجري رفض فرض حظر على النفط والغاز الروسي، كما أنه كسر الصفوف في الاتحاد الأوروبي برفضه إرسال أسلحة إلى أوكرانيا أو السماح بنقل أسلحة أجنبية إلى أوكرانيا عبر الأراضي المجرية.

وبنى أوربان، الذي أعيد انتخابه الشهر الماضي، حملته على أساس وعود بإبقاء بلاده خارج الصراع الروسي الأوكراني، وفي خطاب النصر، عيّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كأحد “خصومه”.