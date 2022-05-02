من بينها "جمالون" بخاتم المرسلين.. الجيزة تزيل مخالفات بناء خلال إجازة العيد

نفذت محافظة الجيزة حملات موسعة لإزالة مخالفات البناء خلال إجازة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، وذلك بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشملت التعديات التي أزالتها الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة مباني مخالفة “جمالون” بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية.



كما قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة ممثلة في حي الهرم بالقطاع الجنوبي بإزالة وفك شدة خشبية لسقف الدور الرابع بعد الأرضي لأحد العقارات بشارع مستجد من شارع الفريق علي فهمي بالمجزر الآلي، ومصادرة الأخشاب ومواد البناء وإيداعها بمخازن الحي، بالإضافة إلى إزالة عشش وفروشات باعة جائلين بقطعة أرض فضاء بشارع جبريل المتفرع من شارع الأورمان.



جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتكثيف حملات رصد مخالفات البناء والتصدي لأي محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.