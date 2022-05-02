ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيل رونالدو هدفا في برينتفورد

تمكن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مُهاجم فريق مانشستر يونايتد، من هز شباك فريق برينتفورد في مباراتهما الجارية الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد يواجه نظيره برينتفورد على ملعب "أولد ترافورد"، بالجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

كان حكم الفيديو قد ألغى له هدفًا في الشوط الأول بالدقيقة 45، بسبب وقوعه في مصيدة التسلل، وبالشوط الثاني من اللقاء تمكن البرتغالي من هز شباك برينتفورد بالدقيقة 61 من علامة الجزاء.

رونالدو بعد هدفه، رفع رصيده من الأهداف للهدف رقم 18، ليظل الثالث في سلم ترتيب الهدافين، بفارق هدف وحيد عن هيونج مين سون، وثلاثة أهداف عن الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي؛

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 19 هدفًا.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 18 هدفًا.

دييجو جوتا، ليفربول، 15 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 14 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 13 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 12 هدفًا.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 12 هدفًا.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

رياض محرز، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

بوكايو ساكا، آرسنال، 11 هدفًا.

ماسون مونت، تشيلسي، 10 أهداف.