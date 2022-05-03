عبد الحميد بسيوني مديرًا فنيًا لـ سموحة بعد رحيل أحمد سامي

أعلن نادي سموحة برئاسة وليد عرفات، رسميًا، عن التعاقد مع عبد الحميد بسيوني لتدريب فريق الكرة الأول، خلفًا لـ أحمد سامي.

وكان نادي سموحة قد أنهى تعاقده مع أحمد سامي بالتراضي بين الطرفين، وذلك بعد الاتفاق على دفع الشرط الجزائي من جانب المدرب.

ونشر سموحة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنهى نادي سموحة برئاسة وليد عرفات اتفاقه مع عبد الحميد بسيوني وجهازه المعاون لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

وتابع: "وسيتم توقيع العقود وحضور المران الأول للمدير الفني الجديد مع الفريق اليوم الثلاثاء بحضور أعضاء مجلس الإدارة".

جدير بالذكر أن نادي سموحة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة.

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