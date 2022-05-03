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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صور بعدسة والدتها كيت.. الأميرة شارلوت تحتفل بعيد ميلادها السابع

الأميرة شارلوت
الأميرة شارلوت

احتفلت الأميرة شارلوت ابنة الأمير ويليام، بعيد ميلادها السابع، عبر نشر 3 صور جديدة لها التقطتها والدتها الدوقة كيت، وتم تداولها عبر الحسابات الرسمية للقصر الملكي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، التقطت الصور والدتها ، دوقة كامبريدج ، في نورفولك نهاية هذا الأسبوع، وتظهر الاميرة في الصور وهي تبتسم وتجلس بجار النباتات.

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فيما تظهر في صورة أخرى وهي تعانق حيوان أليف، وتعد شارلوت هي الرابعة في ترتيب ولاية العرش وهي الابنة الوحيدة لكاثرين ودوق كامبريدج ، وهما أيضًا والدا للأمير جورج والأمير لويس.

كانت قد وُلدت شارلوت في مستشفى ليندو وينج الخاص بالأمومة في مستشفى سانت ماري في بادينجتون ، وسط لندن ، في 2 مايو 2015.

وعن والدتها الدوقة كيت واسمها كاثرين، هي مصورة هاوية متحمسة وراعية للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي، وتم نشر صورها بانتظام بمناسبة أعياد ميلاد أطفالها.

كذلك تم نشر صور جديدة للأمير لويس، أصغر أطفالها الثلاثة، قبل عدة أسابيع عندما بلغ الرابعة من عمره، وتم تمييز أعياد ميلاد شارلوت السابقة بصور لها وهي تبتسم مع بقية أفراد العائلة من خلال المساعدة في تحميل شاحنة بالطعام وتقديم الوجبات للمحتاجين في نورفولك.

تم مشاهدة الأميرة الصغيرة علنًا في مناسبتين مؤخرًا. في مارس ، كانت في "وستمنستر أبي" مع والديها والأمير جورج لحضور حفل تأبين دوق إدنبرة ، وحضر الأربعة أيضًا قداس عيد الفصح في كنيسة سانت جورج في وندسور.

وكانت عائلة كامبريدج تقضي معظم وقتهم في منزلهم في نورفولك، وتبنوا الكلب الأليف “أورلا” في عام 2020 قبل وقت قصير من وفاة كلبهم السابق “لوبو” الذي قدمه لهم جيمس ميدلتون ، شقيق الدوقة كهدية زفاف.

ويأتي عيد ميلاد الأميرة بعد أن احتفل الأمير وليام وكاثرين بالذكرى السنوية الحادية عشرة لزواجهما يوم الجمعة.

زواج زفاف مستشفي عائلة دوقة كامبريدج الأمير ويليام الأمير تشارلز الدوقة كيت مخطط الامومة كامبريدج العائلة

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