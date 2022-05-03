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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السجين في سوريا.. الرئيس الأمريكي يلتقي بوالدي أوستن تايس

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بوالدي المواطن أوستن تايس، السجين في سوريا.

ووعد بايدن، والدي أوستن المحتجز منذ 10 سنوات في سوريا، بالعمل على إطلاق سراحه من السجن.

وكان سخر الرئيس الأمريكي جو بايدن من تصنيف شعبيته المنخفضة ووصف إدارة سابقه ترامب بأنها "طاعون مروع'' حيث سخر منه أعضاء الصحافة خلال العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض.

وقال بايدن عندما المنصة في الغرفة المليئة بالصحفيين والمطلعين في العاصمة “الليلة، جئنا إلى هنا للإجابة على سؤال مهم للغاية في أذهان الجميع، لماذا بحق الجحيم ما زلنا نفعل هذا؟” ساخرا من تراجع شعبيته.

واضاف “أعلم أن هناك أسئلة حول ما إذا كان يجب علينا التجمع هنا الليلة بسبب كورونا - كوفيد 19، حسنًا ، نحن هنا لنظهر للبلد أننا نجتاز هذا الوباء”

ثم تناول بايدن أرقام استطلاعاته المنخفضة تاريخياً لأول مرة، مدعياً ​​أن الصحفيين هم الأشخاص الوحيدون الذين لم يحظوا بالحب.

وقال بايدن: 'أنا متحمس حقًا لوجودي هنا الليلة مع المجموعة الوحيدة من الأمريكيين التي حصلت على نسبة قبول أقل مما حصلت عليه'.

وسخر الممثل الكوميدي تريفور نوح من الإدارة الامريكية بسبب ارتفاع معدلات التضخم وألقى بظلاله على ترشيح حاكم فلوريدا رون ديسانتيس المحتمل للرئاسة بعد أن حظرت الولاية عشرات كتب الرياضيات في وقت سابق من هذا الشهر.
 

الرئيس الأمريكي جو بايدن كورونا البيت الأبيض سوريا

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