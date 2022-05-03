مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 3 مايو 2022، 2 شوال 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 3 مايو، 2 شوال أول أيام عيد الفطر المبارك 1443 هجرية:
مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر : 3:35 ص
الشروق : 5:11 ص
صلاة الظهر : 11:52 ص
صلاة العصر : 3:29 م
صلاة المغرب : 6:34 م
صلاة العِشاء : 7:59 م
مواقيت الصلاة في الجيزة
صلاة الفجر : 3:35 ص
الشروق : 5:11 ص
صلاة الظهر : 11:52 ص
صلاة العصر : 3:29 م
صلاة المغرب : 6:34 م
صلاة العِشاء : 7:59 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجْر: 3:37 ص
الشروق: 5:14 ص
صلاة الظُّهْر : 11:57 ص
صلاة العَصر : 3:36 م
صلاة المَغرب: 6:41 م
صلاة العِشاء : 8:07 م
مواقيت الصلاة في جنوب سيناء
الفجْر: 3:26 ص
الشروق: 5:00 ص
الظُّهْر: 11:40 ص
العَصر: 3:16 م
المَغرب: 6:21 م
العِشاء: 7:45 م
مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 3:43 ص
الشروق: 5:15 ص
الظُّهْر : 11:52 ص
العَصر: 3:24 م
المَغرب: 6:29 م
العِشاء : 7:51 م
مواقيت الصلاة في أسوان
الفجْر : 3:44 ص
الشروق: 5:13 ص
الظُّهْر : 11:45 م
العَصر: 3:11 م
المَغرب: 6:18 م
العِشاء : 7:37 م