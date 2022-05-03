مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 3 مايو 2022، 2 شوال 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.



مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 3 مايو، 2 شوال أول أيام عيد الفطر المبارك 1443 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر : 3:35 ص

الشروق : 5:11 ص

صلاة الظهر : 11:52 ص

صلاة العصر : 3:29 م

صلاة المغرب : 6:34 م

صلاة العِشاء : 7:59 م

مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر : 3:35 ص

الشروق : 5:11 ص

صلاة الظهر : 11:52 ص

صلاة العصر : 3:29 م

صلاة المغرب : 6:34 م

صلاة العِشاء : 7:59 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر: 3:37 ص

الشروق: 5:14 ص

صلاة الظُّهْر : 11:57 ص

صلاة العَصر : 3:36 م

صلاة المَغرب: 6:41 م

صلاة العِشاء : 8:07 م



مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 3:26 ص

الشروق: 5:00 ص

الظُّهْر: 11:40 ص

العَصر: 3:16 م

المَغرب: 6:21 م

العِشاء: 7:45 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 3:43 ص

الشروق: 5:15 ص

الظُّهْر : 11:52 ص

العَصر: 3:24 م

المَغرب: 6:29 م

العِشاء : 7:51 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 3:44 ص

الشروق: 5:13 ص

الظُّهْر : 11:45 م

العَصر: 3:11 م

المَغرب: 6:18 م

العِشاء : 7:37 م