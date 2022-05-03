من داخل المستشفى,. فنانون يقضون عيد الفطر على سرير المرض

يرقد بعض الفنانين على فراش المرض وداخل المستشفي إجباريا تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك .

ويرصد صدى البلد أبرز الفنانين الذي يلازمون فراس المرض داخل المستشفيات.

عبد الرحمن أبو زهرة:

نشر احمد ابو زهرة ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه تطورات الحالة الصحية لوالده بعد عودته الى المستشفى مجددا.

وقال احمد ابو زهرة: “نحن أسرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، نرجو من جميع الصحفيين والإعلاميين، ومعدين البرامج والمواقع، أن يتفهموا أننا في هذا الوقت كل ما يشغل بالنا، هو الاهتمام بصحة الوالد ورعايته، وعودته إلى حالته الطبيعية وأتقدم باعتذاري لأي شخص، أو صحفي أو إعلامي حاول الاتصال بي، أو أخواتي ولم نستطع الرد عليه.. بالفعل تم نقله مرة أخرى أمس إلى العناية المركزة، وأشكر الجميع على اهتمامهم”.

كشفت سحر أبو زهرة ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أن والدها دخل المستشفى مرة أخرى بعد أقل من 24 ساعة على خروجه منها .

وقالت في تصريح خاص لصدى البلد :" الصورة التي يتداولها البعض لوالدي قديمة؛ فوالدي عاد أمس إلى المستشفى مرة أخرى ".



خالد سامي :

كشف تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي، عن آخر تطورات حالة والده الصحية والذي يرقد في المستشفى إثر تعرضه لانتكاسة صحية بعد إجرائه عملية زراعة كبد.

وقال تركي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن وضع والده الصحي سيء وعاد للعناية المركزة بعد توقف القلب.

وكتب في التغريدة: "لا حول ولا قوة إلّا بالله.. أبويا بالعناية المركزة والوضع سيئ وتوقف القلب قبل شوية وفي احتمال يرجع يوقف على كلام الطاقم"، طالبا من جمهور والده الدعاء له أن تنتهي هذه المحنة.

ونشر تركي، إبن الممثل السعودي ​خالد سامي​، صورة لوالده من داخل المستشفي وهو على فراش المرض .

وعلق تركي خالد سامي على الصورة :"يا الله قد إيش متعب إنك تتكلم لمدة تقارب السنة مع شخص تحبه بدون ماتسمع رد، الله يهونها علينا ويقوم أبوي بالسلامة يارب".

وظهر تركي في الصورة وهو يضع يده على يد والده الذي يبدو انه لا زال لا يتجاوب مع العلاج، ومع أفراد عائلته حتى الآن.

أضافت :" شعر ببعض التعب مرة أخرى، ولكن هو في وعيه الحمد لله ".

سمير صبري



نفت عنايات صبرى، شقيقة الفنان الكبير سمير صبرى، إجراء شقيقها أى حوارات أو أحاديث صحفية خلال الفترة الماضية.

وقالت عنايات صبرى إنه لا يزال فى المستشفى يتلقى العلاج بعد قرار الأطباء بتأجيل إجراء العملية الجراحية الدقيقة فى القلب للمرة الثالثة نظرا لأن حالته الصحيه لا تتحمل إجراء مثل تلك العملية فى الوقت الحالى.

وأضافت شقيقة الفنان الكبير سمير صبرى أنه يخضع للعلاج وإجراء التحاليل والفحوصات فى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى.



وكانت إذاعة الأغاني قررت طرح فوازير “سمير بيكلم مين”، والتى يقدمها الفنان سمير صبري ، وذلك بعد تأجيل إذاعتها العام الماضي.

وتعتمد فكرة الفوازير التى يقدمها الفنان سمير صبري على إجراء حوار مع الضيف دون الكشف عن هويته، على أن يقوم المستمع بتحديد هويته من خلال نبرة صوته.

وكان الإعلامي عمرو الليثي زار الفنان سمير صبري في المستشفى للاطمئنان على وضعه الصحي وآخر تطورات الأزمة التي مر بها.

ونشر الليثي عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام” صورة خلال زيارته للفنان سمير صبري في المستشفى وكتب قائلا: "‏الحمد لله اطمنت على أستاذنا الكبير ‎#سمير_صبري وأسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل".