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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة محمد فؤاد.. شاهد أحدث ظهور لمصطفى قمر عبر انستجرام

صدى البلد

شارك الفنان مصطفي قمر صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهر مصطفي قمر في الصورة برفقة إبنه تيم والفنان محمد فؤاد، ونالت الصورة اعجاب متابعيه.

 

وشارك الفنان حكيم، والفنان مصطفى قمر، في حفل عيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء بقاعة المنارة، وقاموا بالغناء مع الأطفال هاتفين "العيد فرحة".

وكرم الرئيس السيسي عدداً من أسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية خلال احتفالية عيد الفطر بقاعة المنارة، وكان من بينهم ابن الشهيد محمد عاطف إسماعيل الذي بكى بُحرقة أمام الرئيس السيسي، فقام الرئيس باحتضانه.

وقدم الرئيس السيسي هدايا لأسر شهداء الشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى أنه قدم التحية والشكر لـ أبطال مسلسل «الإختيار 3» و«العائدون»، قائلا «مش هتمشوا وفرصة في يوم العيد ان احنا نتكلم ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين».

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