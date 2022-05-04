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برلمان

رئيس قوى عاملة البرلمان يدعو العمال للمشاركة في انتخابات النقابات العمالية

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان

دعا النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان جميع العمال فى مصر المشاركة فى العملية الانتخابية لإختيار ممثليهم فى انتخابات النقابات العمالية ، والتى من المقرر فتح باب الترشح فيها يوم 8 مايو القادم.

كما أكد عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة المشاركة فى الانتخابات و التدقيق فى الاختيار الصحيح لمن يمثل عمال مصر فى التنظيم النقابى.

أعلنت وزارة القوى العاملة، فتح باب الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022 /2026، وذلك يومي 8 و9 مايو القادم.

فتح الترشح في انتخابات النقابات العمالية

وتضم المرحلة الأولى، مجموعة من النقابات العمالية، هي: الصناعات الغذائية المرافق العامة، النقل الجوي، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الزراعة والبحث العلمي، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمي، الغزل والنسيج، البريد، الإنتاج الحربي، البترول، النقل البحري، الخدمات الصحية، المالية والضرائب والجمارك، والعلوم الصحية - على أن يتم إجراء الانتخابات 16 مايو القادم.

وسيتم فتح باب الترشح للمرحلة الثانية، يومي 21 مايو و22 مايو القادم، وذلك لباقي النقابات العمالية، وهي: الاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البري، الصحافة والإعلام، النقل العام، صناعات البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية والاجتماعية، النيابات والمحاكم، الإسعاف، على أن يتم إجراء الانتخابات يومي 29 و30 مايو القادم.

ونص قرار وزارة القوى العاملة على أن: "يتم فتح باب الترشح لانتخابات مجالس النقابات العامة 11 يونيو 2022، وإجراء الانتخابات 16 يونيو 2022، على أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد العام للعمال 21 يونيو 2022، وإجراء الانتخابات 26 يونيو 2022".

وجاء ذلك فى القرارات التي أصدرتها وزارة القوى العاملة، حملت أرقام: 45 لسنة 2022، و46 لسنة 2022، و47 لسنة 2022، و48 لسنة 2022، وتم نشره بالجريدة الرسمية.

 

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