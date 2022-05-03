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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه قنا: اعتماد خطة السلامة والمأمونية لـ 4 محطات بالمحافظة

صدى البلد

قال المهندس رجب عرفة خليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إن من الأهداف الرئيسية للشركة تحقيق جودة المياه المنتجة، ومطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة من وزارة الصحة، حيث قام قطاع الجودة ممثلا في المعامل الفرعية بجميع أفرع الشركة والمعمل المركزي بسحب 112 ألف عينة مياه، من جميع مصادر المياه لإجراء الفحص الكيميائي والبكتريولوجي والبيولوجي للتأكد من جودة المياه المنتجة.

وأشار عرفة إلى تعدد الأنشطة المعملية التي ينفذها قطاع الجودة بالشركة، بين سحب عينات بداية من المأخذ، وأثناء تنقية المياه بالمحطات، وأخيرا بالشبكات، ووصولها المنازل، وإجراء جميع التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية، ومتابعة الإجراءات التصحيحية المتخذة في حالة ورود شكاوى، ومتابعة صرف المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى أعمال الغسيل والتطهير للشبكات والخزانات الأرضية، طبقا للخطط الموضوعة الدورية الشهرية، ومتابعة غسيل مراحل المعالجة (مروقات – مرشحات – بيارات ) بجميع محطات المياه، كذلك متابعة وتأهيل محطات المياه للحصول على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة  “TSM”، ضمن إجراءات الشركة للحفاظ على جودة المياه.

وأوضح أن الشركة حصلت على شهادة “TSM” في الربع السنوي للعام المالي بمحطات “العرب والنجاجرة – الزوايدة – العربات – القلمينا – الجمالية – الكرياتية – محطة دشنا الكبرى - وبرك الاكسدة الصرف الصحي”، ومتابعة حصول محطات التوسعات الصرف الصحي بقنا، ومحطة رفع المعنا على شهادة “TSM” لأول مرة طبقاً لمؤشرات الإجادة في المعايير الخمسة.

وأضاف رئيس الشركة، أنه تم اعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطات “عزبة يوسف النقالي – محطة غرب قنا المرشحة – محطة السلامية المدمجة – محطة الشعانية المدمجة”، من قبل الشركة القابضة للارتقاء بكفاءة المنتج المقدم وتحقيق خدمة متميزة مستدامة.

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