إقبال كبير على شواطئ الغردقة في ثاني أيام عيد الفطر

شهدت الشواطئ العامة بالغردقة، اليوم الثلاثاء، صباح ثاني أيام عيد الفطر المبارك؛ توافد المئات من الزائرين سواء من أهالي المدينة أو رحلات اليوم الواحد الوافدة من المحافظات المجاورة.

الشواطئ العامة تفتح أبوابها أمام الزائرين

وفتح شاطئ منتجع العائلات؛ التابع لديوان عام المحافظة؛ أبوابه منذ الساعة 8 صباحا، حيث يعد أكبر الشواطئ العامة بالغردقة، وذلك استعدادا لاستقبال الأعضاء وغير الأعضاء، برسم دخول 50 جنيهًا.

وكثّفت إدارت الشواطئ من تواجد المنقذين التابعين لجمعية الغوص والإنقاذ البحري بكافة أرجاء الشواطئ، نظرًا للإقبال الكثيف من المواطنين خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

كان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أكد أن جميع الاحتفالات خلال أول أيام العيد مرت بسلام، ولم تشهد الشواطئ أية حالات غرق.

الدفع بعدد 20 سيارة إسعاف بمحيط الشواطئ والميادين

وأضاف حنفي، أنه تم الدفع بعدد 20 سيارة إسعاف بمحيط الشواطئ والميادين، كما تم زيادة التواجد الأمني بمحيط الشواطئ، منعًا لحدوث أية مشاحنات خلال التجمعات الكبيرة.

وتسعى أعداد كبيرة من الأسر المصرية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك على شواطئ مدينة الغردقة، حيث تُعد الوجهة السياحية المفضلة لقطاع كبير من السائحين من مختلف الدول الأوروبية.