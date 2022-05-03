استمرار رصد مخالفات البناء وإيقاف الأعمال في المهد شرقي الإسكندرية

نجح حي المنتزه أول، بقيادة اللواء محمد عبد الله سحلول، في إيقاف أعمال بناء مخالفة قبل اكتمالها، بناءً على توجيهات محافظ الإسكندرية بإيقاف أي أعمال بناء مخالفة في المهد.

وأشار الحي، في بيان، إلى وجود شكوى واردة بخصوص استكمال جزء من الدور الخامس علوي بشارع جلال حماد مع خالد ابن الوليد رقم ١٨٦ والصادر له رخصة ترميم.

ونفذت وحدة الإزالة الفورية بقيادة عادل أحمد ومهندس التنظيم محمود فؤاد، إيقاف الأعمال وتم فك الشدة بالكامل حفاظا على السلامة الإنشائية للعقار.

في سياق متصل، توجهت غرفة العمليات بالحي بقيادة آسيا الشريف رفقة وحدة الإزالة الفورية ومهندس التنظيم إلى محل بلاغ ٤٤ ش عثمان بن عفان من ش العاشر من رمضان _سيدي بشر قبلي، وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين وجود أعمال ترميمات داخل الشقة بالدور الثانى علوى يسار الصاعد.

وتم التنبيه بإيقاف الأعمال وعمل جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العقار والأرواح والممتلكات، وسرعة الحضور لديوان عام الحى لإستصدار ترخيص ترميم للعقار.