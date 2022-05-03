شهيد الشهامة بالشرقية.. تدخل لإنقاذ جارته فقتله عاطل بطلق خرطوش

بالصراخ والدموع، شيع المئات من أهالي قرية أولاد موسى التابعة لدائرة مركز ومدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، جثمان شهيد الشهامة خالد صلاح، البالغ من العمر 30 عاما، نقاش، والذي لقي مصرعه متأثرا بإصابته علي يد عامل عقب تدخله لإنقاذ سيدة مسنة جارة له من تعدي المتهم عليها، فيما أصيبت السيدة بطلق خرطوش وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

حالة من الحزن سيطرت على جميع أهالي القرية، خاصة لتحول العيد من الفرح إلى الحزن لوفاة الفقيد، والذي شهد له أهالي قريته بالطيبة وحسن الخلق.

وقال الحاج "صلاح. أ"، والد المجني عليه: “ابني ملهوش ذنب غير إنه حاول ينقذ سيدة من بطش المتهم الذي لم يراعِ حرمة أيام مفترجة أو إقبال الناس على العيد، ليتجرد من مشاعره ويطلق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته ليقتل نجلي فلذة كبدي”.

وأضاف والد المجني عليه والدموع تنهمر من عينيه: “ولاد ابني ملحقوش يفرحوا بأبوهم، فبعد أن اشترى لهم ملابس العيد لم يفرحوا بها ولبسوا الأسود، وبدلا من أن نتلقي التهاني بحلول العيد نستقبل المعزين”.

وطالب والد شهيد الشهامة بالقصاص من قاتل نجله، مؤكدا ثقته التامة بالقضاء ورجاله، كما طالب بالدعاء لنجله الفقيد ولابنيه اللذين لم يتجاوز عمراهما 6 سنوات والعامين، ولم يفرحا بوالدهم ولم يفرح بهما.

فيما قررت نيابة أبو كبير حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شاب وإصابة سيدة بطلق خرطوش أثناء دفاعه عن جيرانه بإحدى قرى المركز.

البداية عندمت تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى أبو كبير، باستقبال كل من "و . إ . م"، 53 سنة، ربة منزل، مقيمة قرية أولاد موسى، مصابة برش خرطوش بالوجه، و"خالد. ص. أ"، 30 سنة، نقاش، مصابا بطلق خرطوش، وتوفى فور وصوله المستشفى متأثرا بإصابته بطلق نارى خرطوش بمنطقة الصدر.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "م. ج .ع"، 21 سنة، عامل، مقيم دائرة المركز، وذلك على أثر خلافات لسابقة قيامه بالتقدم لابنة المصابة وتم رفضه، وعلى أثر ذلك توجه لمنزل المصابة وتعدى عليها وعلى ابنتها والتي استغاثت بالجيران فتدخل المجنى عليه لنجدتهما، فقام المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته، مما أدى إلى مقتل النقاش وإصابة والدة الفتاة.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وقررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.