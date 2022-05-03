بمقدم 15ألف جنيه.. بدء الحجز بوحدات "درة الوادى" للإسكان الاجتماعى الاثنين المقبل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى لمشروع "درة الوادى" في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بالتعاون ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق تمويل المساكن.

تأتى الوحدات المطروحة ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة لمدة حدها الأقصى ٣٠ سنة والصادرة بتاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢١.

ويتضمن الطرح الجديد 160 وحدة سكنية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد (المرحلة الأولى)، ويتم تقسيمها ما بين وحدات خاصة بالمواطنين منخفضي الدخل ووحدات خاصة بالمواطنين متوسطي الدخل.

وأشارت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الوحدات الخاصة بـ منخفضي الدخل تصل مساحتها إلى 110 م2 تقريبًا، ثلاث غرف وصالة، وسعر بيع الوحدة السكنية 328.5 ألف جنيه، وتتراوح قيمة الدعم النقدي المباشر ما بين 5 آلاف إلى 60 ألف جنيه، وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 689 ألف جنيه مُمثلة في (الحد الأقصى لقيمة دعم عائد التمويل العقاري بالإضافة إلى قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة وفرق تكلفة بناء الوحدة )بالإضافة إلى 60 ألف جنيه، على أن يكون مقدم جدية الحجز 15 ألف جنيه والمصاريف الإدارية 405 جُنيهات، على أن يتم دفع 10% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد.

وقالت إن الوحدات الخاصة بمتوسطي الدخل تصل مساحتها إلى 110 م2 تقريبًا، ثلاث غرف وصالة، وسعر بيع الوحدة السكنية 328.5 ألف جنيه، ولا يوجد دعم نقدي مباشر للوحدة، وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 653 ألف جنيه مُمثلة في (الحد الأقصى لقيمة دعم عائد التمويل العقاري بالإضافة إلى قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة وفرق تكلفة بناء الوحدة )، على أن يكون مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه والمصاريف الإدارية 405 جُنيهات، على أن يتم دفع 15% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد.

وأوضحت أن المواطن الراغب في حجز وحدة سكنية ضمن الوحدات المطروحة بمشروع درة الوادي يمكنه شراء كراسة الشروط الخاصة بالتقديم والتي سيتم إتاحتها من خلال مكاتب البريد المُميكنة على مستوى محافظة الوادي الجديد، وسيكون مُتاحا سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية والمصروفات الإدارية بمكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية، ويتم تسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022 وحتى يوم الأربعاء 11 مايو 2022 (للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط)، ومن يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 حتى يوم الخميس 26 مايو 2022 (لكافة المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة) .