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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

الفنانة وفاء عامر
الفنانة وفاء عامر مع الزميل محمد نبيل

حلت النجمة وفاء عامر ضيفة على موقع صدى البلد في لقاء خاص تحدثت فيه عن ذكرياتها مع عيد الفطر.

 

وقالت وفاء عامر أنها كانت تحصل على عيدية من 5 وحتى 15 جنيها، مشيرة إلى أنها كانت تحرص منذ الصغر على المشاركة في عمل الكعك والبسكويت مع العائلة، ومستمرة في ذلك حتى الآن.

 

وشاركت وفاء عامر في موسم دراما رمضان الماضي في مسلسل بيت الشدة وينتمى مسلسل "بيت الشدة" إلى نوعية الأعمال التي تدور أحداثها وقصتها في إطار من الرعب والتشويق.

 

ويناقش المسلسل فكرة وجود السحر والشعوذة ولكن يتم تناولها داخل أحداث العمل بشكل واقعي وحقيقي وليس خياليا، ويحمل العمل رسالة مهمة للجمهور؛ وهى عدم السير وراء الدجالين.

 

وتجسد وفاء عامر داخل أحداث مسلسل “بيت الشدة” الشخصية الرئيسية بالعمل، وهى شخصية سيدة اسمها فلك هانم، وهي متزوجة ولديها ولد وبنت، وتتصف بأنها سيدة قوية وتحاول الاستيلاء على الحارة التى تعيش فيها لتزيد من قوتها.

 

أبطال مسلسل “بيت الشدة”
مسلسل “بيت الشدة” يخوض بطولته كوكبة من النجوم: وفاء عامر، وأحمد وفيق، وإيهاب فهمي، ومها أحمد، ومحسن منصور، وأحمد التهامي، ومدحت تيخا، ومحمد مهران، وعبير منير، وصبري عبد المنعم، ولبنى ونس، وبسنت حاتم، ومنى العمدة، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، مخرج منفذ محمد بدير، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدنى.

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