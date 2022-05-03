روسيا: أثبتنا تورط البنتاجون في برنامج الأسلحة البيولوجية بـ أوكرانيا

قال رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، إن فريقه يحرز تقدمًا في تحقيق جنائي في برنامج الأسلحة البيولوجية الذي يموله البنتاجون في أوكرانيا.

وحسب “روسيا اليوم” قال باستريكين: “تحليل الوثائق التي تم الحصول عليها سمح لنا بتحديد الأشخاص المتورطين في الأنشطة البيولوجية العسكرية في أوكرانيا، بمن فيهم ممثلو وزارة الدفاع الأمريكية والشركات الأمريكية المرتبطة بها”.

وأضاف أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 224 مليون دولار على البرامج البيولوجية في أوكرانيا منذ عام 2005.

وأوضح باستريكين أن المساعدات الخارجية استخدمت لتجهيز وتحديث حوالي 30 مركزًا بحثيًا تديرها وزارات الدفاع والصحة والزراعة الأوكرانية.

وقال: “تم إجلاء نتائج البحث المذكور إلى الأراضي التي تسيطر عليها كييف قبل بدء العملية العسكرية الروسية”، مضيفًا أن لجنته ستواصل دراسة الوثائق المتعلقة بهذه المسألة.

وفي مارس، زعمت موسكو أنها وجدت أدلة على أن الولايات المتحدة كانت تمول أبحاث الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا.

ونفت واشنطن وكييف هذا الادعاء واتهمت روسيا بشن حملة تضليل.

وقالت فيكتوريا نولاند، الدبلوماسية الأمريكية البارزة في ذلك الوقت، إن واشنطن تعمل مع أوكرانيا لمنع وقوع مواد البحث في أيدي القوات الروسية.

وفي غضون ذلك، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الولايات المتحدة على “تقديم تقرير كامل عن أنشطتها العسكرية البيولوجية في الداخل والخارج وإخضاع نفسها للتحقق متعدد الأطراف”.