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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية إعداد ملف الترقي.. آخر موعد للتقدم لامتحانات بدون محاضرات دراسات عليا بآداب عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث اخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية إعداد ملف الترقي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مايو 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة يعلن عن دورة تدريبية بعنوان " صعوبات التعلم النمائية "


أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، عن فتح باب الحجز لدورة تدريبية بعنوان " صعوبات التعلم النمائية " .

 

تعرف علي ترتيب جامعة عين شمس ضمن أفضل جامعات العالم

أعلنت مؤسسة التايمز البريطانية النسخة الرابعة من تصنيفها “𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗥𝗮𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟮” الشهير المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي أظهر حصول جامعة عين شمس ضمن أفضل جامعات العالم في ١٢ هدف من أهداف التنمية المستدامة.


اخر موعد للتقدم لامتحانات بدون محاضرات دراسات عليا باداب عين شمس


اكد  الدكتورة شيرين مظلوم، وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث جامعة عين شمس،ان اخر موعد للتقدم  لامتحانات بدون محاضرات دراسات عليا، بحد أقصى مادتين، حتى الثلاثاء 10 مايو 2022.

 

أستاذ تغذية بالمركز القومي للبحوث يوضح التناول الصحي السليم لكعك وحلوى العيد


قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إنه لابد من التناول الصحي السليم لكعك وحلوى العيد، حيث يحضر كعك العيد من عدة مواد غذائية تمثل بعض العناصر الغذائية الأساسية بالإضافة للفيتامينات والأملاح المعدنية.  وفي الغالب تكون هذه المكونات مواد كربوهيدراتية ( الدقيق، السكر) ومواد دهنية (السمن، الزبد أو الزيت) مواد رافعة (  الباكينج بودر، الخميرة )  مواد مكسبة للطعم والنكهة ( رائحة الكعك والمحلب) التي تضاف ليس فقط لإعطاء رائحة وطعم محبب ولكنها تعمل على زيادة افراز العصارات الهضمية التي تساعد في هضم النشويات والدهون التي يحتويها الكعك،   بالإضافة الى بعض المكونات الأخرى مثل اللبن، المحلب و السمسم والملح .
 

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