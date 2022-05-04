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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

آخر موعد للتقدم لامتحانات بدون محاضرات دراسات عليا بآداب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

اكد  الدكتورة شيرين مظلوم، وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث جامعة عين شمس، أن آخر موعد للتقدم  لامتحانات بدون محاضرات دراسات عليا، بحد أقصى مادتين، حتى الثلاثاء 10 مايو 2022.


 


وقالت  الدكتورة شرين مظلوم، أن إدارة الكلية تولى اهتماما كبيرا للبحث العلمي والأكاديمي، من خلال قطاع الدراسات العليا والبحوث، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في جميع البرامج والأقسام والتخصصات، تشمل 13 برنامجا بنظام الساعات المعتمدة، وهي:

- اللغة العربية وآدابها

- اللغة الإنجليزية وآدابها

- اللغة الفرنسية وآدابها

- اللغات الشرقية وآدابها «الفارسي، الأوردو، التركي»

- اللغة العبرية وآدابها

- الحضارة الأوروبية القديمة

- التاريخ.

- الجغرافيا.

- الفلسفة.

- علم النفس.

- علم الاجتماع.

- الدراما.

- النقد المسرحي.

 

كانت وقد أعلنت مؤسسة Times Higher Education البريطانية النسخة الرابعة من تصنيفها “𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗥𝗮𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟮” الشهير المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي أظهر حصول جامعة عين شمس ضمن أفضل جامعات العالم في ١٢ هدف من أهداف التنمية المستدامة.
وقد حصلت على المركز الثالث عالميا على مستوى الجامعات، والأولى مصريا وإفريقيا في مجال المياه النظيفة ومعالجة مخلفات الصرف     SDG 6
وجاء ترتيب جامعة عين شمس لهذا العام كالتالي:
• الترتيب 101-200 في الترتيب العام على مستوى العالم.
• المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية.
• SDG2 مؤشر القضاء التام على الجوع: المركز 201-300
• SDG3 مؤشر الصحة الجيدة والرفاهية: المركز 101-200
• SDG4 مؤشر التعليم الجيد: المركز 401-600
• SDG5 مؤشر المساواة بين الجنسين: المركز 201-300
• SDG7 الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة: المركز101-200
• SDG11 مؤشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة: المركز 101-200
• SDG 12 مؤشر الاستهلاك والإنتاج الآمن:  المركز 201-300

  

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• SDG13 مؤشر العمل المناخي: المركز 82
• SDG 16 مؤشر تحقيق المساواة والعدل والمؤسسات القوية: المركز 101-200
• SDG17 مؤشر الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: المركز 301-400
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