تعرف على ترتيب جامعة عين شمس ضمن الأفضل بالعالم

أعلنت مؤسسة التايمز البريطانية النسخة الرابعة من تصنيفها “𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗥𝗮𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟮” الشهير المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي أظهر حصول جامعة عين شمس ضمن أفضل جامعات العالم في ١٢ هدف من أهداف التنمية المستدامة.

و حصلت على المركز الثالث عالميا على مستوى الجامعات، والأولى مصريا وإفريقيا في مجال المياه النظيفة ومعالجة مخلفات الصرف .

وجاء ترتيب جامعة عين شمس لهذا العام كالتالي:

• الترتيب 101-200 في الترتيب العام على مستوى العالم.

• المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية.

• SDG2 مؤشر القضاء التام على الجوع: المركز 201-300

• SDG3 مؤشر الصحة الجيدة والرفاهية: المركز 101-200

• SDG4 مؤشر التعليم الجيد: المركز 401-600

• SDG5 مؤشر المساواة بين الجنسين: المركز 201-300

• SDG7 الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة: المركز101-200

• SDG11 مؤشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة: المركز 101-200

• SDG 12 مؤشر الاستهلاك والإنتاج الآمن: المركز 201-300

• SDG13 مؤشر العمل المناخي: المركز 82

• SDG 16 مؤشر تحقيق المساواة والعدل والمؤسسات القوية: المركز 101-200

• SDG17 مؤشر الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: المركز 301-400

والجدير بالذكر كرم مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أساتذة جامعة عين شمس الحاصلين على جوائز الدوله التقديرية والتشجيعية وجوائز التفوق فى مجال البحث العلمى .

حيث تم تكريم الدكتور أيمن فريد أبو حديد الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحـوث جامعة عين شمس ووزير الزراعة الأسبق، لحصوله علي جائزة الرواد فى مجال العلوم الزراعـية.