محظورات لجان امتحانات التعليم المفتوح بحقوق عين شمس

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس جداول امتحانات التعليم المفتوح مايو 2022 .

وأعلنت كلية الحقوق عددا من التعليمات الهامة للطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى بالكلية، حيث أكدت الكلية أنه لن يسمح للطالب بدخول الامتحانات بدون إحضار شهادة التطعيم وإثبات الشخصية وارتداء الكمامة.

وأشارت ادارة كلية الحقوق جامعة عين شمس، إلى أنه لن يسمح بدخول اللجنة بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان، فضلا عن منع التدخين داخل اللجان نهائيا، وحظر دخول اللجنة بالموبايل أو أى أجهزة اتصال وأن من يخالف ذلك يعد قرينة على الغش والاخلال بنظام الامتحانات، فضلا عن منع دخول أى كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

والجدير بالذكر أعلنت مؤسسة Times Higher Education البريطانية النسخة الرابعة من تصنيفها “𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗥𝗮𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟮” الشهير المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي أظهر حصول جامعة عين شمس ضمن أفضل جامعات العالم في ١٢ هدفا من أهداف التنمية المستدامة.

وقد حصلت على المركز الثالث عالميا على مستوى الجامعات، والأولى مصريا وإفريقيا في مجال المياه النظيفة ومعالجة مخلفات الصرف SDG 6

وجاء ترتيب جامعة عين شمس لهذا العام كالتالي:

• الترتيب 101-200 في الترتيب العام على مستوى العالم.

• المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية.

• SDG2 مؤشر القضاء التام على الجوع: المركز 201-300

• SDG3 مؤشر الصحة الجيدة والرفاهية: المركز 101-200

• SDG4 مؤشر التعليم الجيد: المركز 401-600

• SDG5 مؤشر المساواة بين الجنسين: المركز 201-300

• SDG7 الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة: المركز101-200

• SDG11 مؤشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة: المركز 101-200

• SDG 12 مؤشر الاستهلاك والإنتاج الآمن: المركز 201-300

• SDG13 مؤشر العمل المناخي: المركز 82

• SDG 16 مؤشر تحقيق المساواة والعدل والمؤسسات القوية: المركز 101-200

• SDG17 مؤشر الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: المركز 301-400