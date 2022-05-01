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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير: مرحلة رياض الأطفال تقوم بدور التربية التعويضية

مرحلة رياض الأطفال
مرحلة رياض الأطفال

قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس والخبير التربوي، إن الطفل المتميز هو نتاج معلم مبدع، يبحث في الخصائص النفسية للأطفال في هذه المرحلة، ويدعم مهاراتهم ويكتشف الموهوبين منهم، ويفكر في تصميم وسائل تعليمية إبداعية لتنمية وصقل تلك الموهبة.

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وشددت الخبيرة التربوية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على ضرورة الاهتمام بمعلمي مرحلة رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى وتطورهم المهني وتوفير التدريب العملي من الأمور الواجب الاعتناء بها، من أجل نشأة أطفال أصحاء وأسوياء، مشيرة إلى أن مرحلة الحضانة والصفوف الأولى والثانية تركز على الاهتمام بالجانب العلمي للمعلمين، كونها جزءاً لا يتجزأ من المهارات التي يطبقها المعلمين مع الأطفال في البيئة الصفية.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الدورات التدريبية تساعد المعلمة على التعرف على أهمية القراءة المبكرة وفق نظريات وفلسفات الذكاءات المتعددة، وتنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية. 

وأوضحت الدكتورة سامية خضر، أن مرحلة رياض الأطفال تعد مرحلة حساسة ومرحلة حرجة، فالطفل فى طريقه لتكوين شخصية متميزة ينزع فيها إلى الاستقلالية، والاعتماد على النفس.

وأشارت إلى أن طبيعة هذه المرحلة العمرية تتطلب الأنشطة وليس الواجبات، فالطفل بحاجة إلى تعلم المشاركة بالنشطة مع الآخرين صغارًا وكبارًا، وتعلم كيفية تكوين العلاقات الاجتماعية مع الآخرين من الأسرة والروضة والمجتمع.

وصرحت الخبيرة التربوية، بأن مرحلة رياض الأطفال تقوم بدور التربية التعويضية، لتعويض الأطفال عما ينقصهم فى بيئاتهم من فرص النمو والتعليم، لأنها تهتم بتقدم أنواع مختلفة من الفرص للأطفال ليعبروا عن ذاتهم، وتمرين قوة تخيلاتهم، وتنمية العديد من اهتماماتهم ومهاراتهم، والتى تجعلهم يقفون بثبات جيد فى حياتهم المستقبلية.

وتابعت: “كما أن لرياض الأطفال أهمية تربوية ونفسية بالنسبة للطفل فى هذه المرحلة، حيث يكون الطفل فيها قابلا للتشكيل والتعديل والتأثير من خلال البيئة المحيطة به، ففى هذه المرحلة توضح أسس الشخصية وأبعادها ومكوناتها المختلفة”.

ولفتت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أن هذه الفترة من حياة الطفل تتيح له الفرصة لإطلاق خياله وقدرته الإبداعية، وتمنعه من أن يعيش في حالة من التصورات التي تثري فكره وتنمي قدرته العقلية، كأن يحكي قصة أو يسرح بخياله ويتصور أشياءً معينة أو يرسم، وهي عوامل أساسية في نموه العقلي.

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