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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سن الـ 40 كان أزمة في حياتي

خالد الصاوي : فيلم عمارة يعقوبيان كان تحدياً.. ويعتبر بداية انطلاقتي الفنية|فيديو

خالد الصاوي
خالد الصاوي

أكد الفنان خالد الصاوى، ان سن الأربعين كان أزمة بالنسبة له لأنه لم يكن مشهورا وقتها، مشيرا الى انه كان ايضا لا يملك المال الذي يمكنه من الزواج في هذه السن المتقدمة.

وأوضح الصاوي، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، انه في تلك المرحلة العمرية، عرض عليه فيلم عمارة يعقوبيان، وكان أمامه تحد جديد في حياته لكنه استفاد من اصدقائه الذي عملوا معه على المسرح واصبح خالد الصاوي الذي هو عليه الآن.

وردد الصاوي:  «لحد سن 45 كان داخلي صراعات ومكنتش عارف اني ممثل جامد إلا بعد عمارة يعقوبيان»، لافتا إلى أن يعقوبيان هو الانطلاقه الفنية له .

و أكد الفنان خالد الصاوى إن كل الشخصيات في مسلسل الاختيار تعرف الأحداث وتعاملت وتفاعلت معها.

وأوضح الصاوي، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني،  أنه عندما علم أنه سيجسد شخصية خيرت الشاطر في المسلسل شاهد لقاءات مطولة لخيرت الشاطر.

وتابع الصاوي: نظرت في المادة العلمية الخاصة بالدور الذي سأقدمه في المسلسل، موضحًا أن المخرج بيتر ميمى له دور أساسي في نجاح تقديم شخصية خيرت الشاطر في مسلسل الاختيار.

 

خالد الصاوي مسلسل الاختيار بيتر ميمي عمارة يعقوبيان الفنان خالد الصاوي سن الأربعين فيلم عمارة يعقوبيان

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