خالد بيومي يحتفل بوصول محمد صلاح لنهائي أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه

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حرص المحلل الرياضي خالد بيومي علي تهنئة الفرعون المصري محمد صلاح نجم الريدز بعد تأهل نادي ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إثر تغلبه على فياريال بنتيجة 3-2 ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2021-2022.



وكتب بيومي فى تدوينة له عبر حسابه علي موقع تويتر "‏‏للمرة الأولي في التاريخ يصل لاعب مصري عربي أفريقي 3 مرات إلي نهائي دوري الأبطال .. محمد صلاح 👏❤"



بهذه النتيجة تأهل ليفربول الى النهائي رقم 10 في تاريخه بعدما استطاع الفوز قبل سابق بستة ألقاب والإخفاق في 3 نهائيات بمجموع 9 مباريات خاضها في وقت سابق.