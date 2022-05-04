تاريخ كبير يكتبه محمد صلاح.. هاني رمزي يحتفل بتأهل الريدز لنهائي تشامبيونزليج

احتفل هانى رمزي نجم منتخب مصر والأهلي السابق، بالنجم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني الأول والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بعد تأهله إلي نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة.



وكتب “رمزي” عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "‏المباراة رقم 500 - والتأهل لثالث مرة لنهائي دوري الأبطال كأول مصري وعربي وأفريقي تاريخ كبير يكتبه نجمنا المصري محمد صلاح 🇪🇬".



وتأهل ليفربول الإنجليزي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما قلب الطاولة على فياريال الإسباني وحول تأخره بهدفين إلى الفوز بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت امس الثلاثاء، على ملعب "لا سيراميكا"، في إياب دور نصف النهائي.