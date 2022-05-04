حملات مكبرة خلال العيد لإزالة الاشغالات وإيقاف البناء المخالف غربي الإسكندرية

قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، بمحافظة الإسكندرية، حملات مكثفة لفرض الانضباط وازالة الاشغالات بنطاق الحي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بتكثيف الحملات علي مدار اليوم لفرض الانضباط وإزالة الاشغالات.

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وأوقفت شعبان أعمال في المهد لانشاء حمام علي الرصيف وسقيفة معدنية أعلى الرصيف لمقهى بشارع مساكن المتراس.

وعلى الفور، تم إزالة الأعمال المخالفة "الحمام والسقيفه" واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وازالة كافة الاشغالات.

كما استكملت شعبان أعمال الحملة الثانية، والتي أسفرت عن إزالة تعريشة لبيع العصير وكافه التعريشات والفروشات المخالفه التي تشغل الرصيف والطريق العام بشوارع المتراس والمكس.

وأسفرت الحملات عن إزالة والتحفظ علي عدد ١١ كرسي ، ٤ ترابيزه ، ٤ شيسه، وذلك بوجود سكرتير عام الحي واشغال الطريق بالحي.

وأكدت شعبان بان الحملات متواليه بنطاق الحي لفرض الانضباط والتصدي للمخالفات والاشغالات.