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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود الجرئ.. لاميتا فرنجية تثير الجدل بهذه الإطلالة

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

 


حرصت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، علي مشاركة جمهورها صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت لاميتا فرنجية في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود مكشوف، ووضعت ميكب بألوان ملائمة لإطلالتها مع روج بينك، وكان شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها.


وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.


وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى، والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها فى أى عمل فنى.


 أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم عمر وسلمى 3، وشاركها البطولة "تامر حسنى، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف"، كما شاركت لاميتا بدور بارز فى فيلم "حد سامع حاجة" مع النجم رامز جلال، والفنان القدير محيى إسماعيل.

 

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