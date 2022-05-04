من دبى.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

حرصت الفنانة الكبيرة يسرا، علي مشاركة جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت يسرا بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا باللونين الأبيض والاسود، بقصة الأوفشولدر، وأكمام قصيرة، جعلت الإطلالة مميزة ومختلفة، نالت اعجاب متابعيها.



وكشفت الفنانة يسرا، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل أحلام سعيدة، الذي عرض في السباق الرمضاني .



وقالت يسرا في حوارها على قناة " إكسترا نيوز": "شخصيتها في مسلسل أحلام سعيدة متواجدة في حياتنا ومجتمعنا وليست شخصية مصطنعة".

وأضافت يسرا: "كان معنا مخرج متمكن من أدواته كي تظهر الشخصية بالشكل المطلوب"، مضيفة: "فريق العمل في المسلسل متميز".

وكشفت يسرا طريقة التعامل مع تحدي فقدان البصر في المسلسل، قائلة: "لم ارتدي نظارة سوداء في المسلسل والمخرج قال لي إنه مش عايز البس نظارة، ولو لبست نظارة سوداء هبص غصب عني لكن بدون نظارة سوداء يكون هناك تقمص كامل لفقدان البصر".

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