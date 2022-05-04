كيم كارداشيان تخطف الأنظار مع صديقها ديفيدسون فى حفل للموضة



شاركت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان جمهورها ومتابعيها عبر "انستجرام" صورًا جديدة لها على السجادة الحمراء مع صديقها بيت ديفيدسون في حفل للموضة بمتحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الاثنين الماضي.





وظهر الثنائي باطلالة ساحرة حيث كانت ترتدى فستانا انيقا مرصع بالاحجار الكريمة ومعه معطف فرو أبيض، وحولت لون شعرها للأشقر ليتناسب مع الإطلالة، وارتدى ديفيدسون بدلة سوداء كلاسيكية ونظارة شمسية سوداء.

حصلت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان مؤخرا على حكم رسمي بطلاقها من المغني الأمريكي كاني ويست، وأعلنت رسميا علاقتها بالممثل الكوميدي بيت ديفيدسون.

وأحاطت الشائعات بنجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية، كيم كارداشيان، 41 عاما، منذ نوفمبر الماضي، حول خبر ارتباطها بالممثل الكوميدي، صاحب الـ28 عاما، بيت ديفيدسون، في أول علاقة رومانسية لها بعد الانفصال عن زوجها السابق كاني ويست.