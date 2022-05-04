بإطلالة صيفية.. جوهرة تخطف الأنظار بجمالها في المالديف

تألقت الراقصة الروسية جوهرة في أخر ظهور لها على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة من المالديف.

وطلت جوهرة مرتدية كاش مايوه قصير منقوش بالوان محتلفة، ونسقت معه وقبعة كبيرة باللون الأسود وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها واعتمدت مكياج ناعم أبرز جمالها.



وتحرص الراقصة "جوهرة" على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



وكان آخر عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة كليب مطربا المهرجانات، حسن شاكوش، و حماده مجدي، بعنوان "بسكوتاية مقرمشة"، والأغنية من كلمات وألحان، مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج أحمد أشرف توتي.



كما شاركت في فيلم" الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح العام الماضي، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية" حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.