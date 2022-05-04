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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيماء المغربي تتألق بفستان أخضر من الترتر اللامع.. صور

شيماء المغربي
شيماء المغربي

 

 

تألقت المطربة ياسمين المغربي فى احدث جلسة تصوير نشرتها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت ياسمين بفستان أخضر طويل مرصع بـ«الترتر»، اللامع لفت أنظار متابعيها،  واعتمدت علي مكياج ناعم ابرز جمالها وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة الويفي.


وكانت شيماء قد طرحت مؤخرا أغنية "الله يمسيه بالخير" من كلمات محمود عادل كلازا ، ألحان وتوزيع موسيقى حسام سعيد، تسجيل وهندسة صوتية مؤمن ياسر.


كما قدمت أغنية "انتي قلبي" مع عمر كمال والتي تخطت اكثر من 26 مليون مشاهدة حتي الان علي اليوتيوب. 


طرحت الفنانة شيماء المغربي مؤخرا البرومو الخاص بأغنيتها الجديدة "كفاية واحدة"، تمهيدا لطرحها خلال الأسبوع الحالي،وذلك بعد أيام من تسريب الأغنية بنسخة رديئة، وذلك قبل نزولها بشكل رسمي في الأسواق. 


وقررت الجهة المنتجة للأغنية، طرحها خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد مطالبة الجمهور بطرحها سريعا،حيث أحدث البرومو الخاص بالأغنية حالة من الجدل الكبير علي مواقع السوشيال ميديا فور طرحه  . 


وتتعاون شيماء في الأغنية مع الملحن كريم نيازي والشاعر الغنائي شفيق كارم والموزع الموسيقي أحمد أمين،وإخراج محمد البدري وهي من أنتاج  Hello Pal Music لحمادة زويل واحمد الشامي ،  وتحمل الأغنية فكرة جديدة وموضوع إجتماعي شائك للغاية يتم تناوله لأول مرة في عمل غنائي،ويراهن صناع الأغنية عليها بسبب فكرتها التي اعتبرها البعض صادمة لما تحتويه من فكرة جديدة لم تقدم من قبل في أغنية .


 

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فستان اخضر ترتر لامع جلسة تصوير احدث جلسة تصوير أغنية انتي قلبي المطربة شيماء المغربي

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