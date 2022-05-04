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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد ومان سيتي
ريال مدريد ومان سيتي

يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني، نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وريال مدريد على ملعب الإتحاد، بفوز الفريق السماوي بنتيجة 4/3.

ويواجه الفائز من هذه المباراة، فريق ليفربول الإنجليزي، في نهائي تشامبيونز ليج، بعدما نجح في التأهل على حساب فياريال الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تُقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات شبكة “بي إن سبورت”، حيث تعد الناقل الحصري للبطولة.

وتذاع المباراة خاصة على قناة “بي إن سبورت بريميوم1”.

 

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