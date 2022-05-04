هدى الإتربي تلفت الأنظار في عرض البحر



خطفت الفنانة هدى الاتربي، الأنظار، في أحدث جلسة تصوير لها نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث بدت بإطلالة مشرقة.



وظهرت هدى في الصورة، علي متن يخت في عرض البحر، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها منسدلا؛ ما أعطاها إطلالة أنيقة ومثيرة للغاية.



يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.



ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلي، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.



كانت آخر أعمال الفنانة هدى الإتربى السينمائية فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت، نانسى صلاح، وهدى الأتربي، وسامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين.