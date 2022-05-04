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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصور عبر إنستجرام.. دومينيك حوراني تستعرض أناقتها في شوارع دبي بفستان أسود|شاهد

الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني

حرصت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، علي مشاركة جمهورها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وظهرت دومينيك ، بلقطات جديدة تستعرض فيها رشاقتها في شوارع دبي، بدت بفستان شيفون أسود ناعم وأنيق للغاية، أظهر قوامها الممشوق، معتمدة في إطلالتها على تسريحة شعر بسيطة، كما اعتمدت علي مكياج ناعم، يبرز ملامح وجهها الجميل .

وطرحت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "ما بتتجلس"، باللهجة اللبنانية، على" يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب.

ونشرت دومينيك حوراني فيديو من الكليب علي "انستجرام"  وكتبت" اغنيتي الجديدة ما بتتجلس شاهدوا الفيديو كاملًا على قناتي يوتيوب" وانهالت عليها تعليقات الجمهور".

أغنية "ما بتتجلس" من كلمات دومينيك، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع كارلوس بو مجاهد، تسجيل صوت أستوديو إيلي سابا، تمثيل وليد المصراتي، والكليب من ‎إخراج سوزي سلمان.

تفاصيل الأغنية:

وكشفت دومينيك، أن أغنية "ما بتتجلس" تدور فى جو رومانسي لبناني، وتم تصويرها فى تركيا بطريقة تصوير وتقنيات جديدة لأول مرة بلوك مقلوب وكاميرا مقلوبة وديكور مقلوب تم بنائه خصيصًا للكليب الذي تم تصويره فى يومين بين مشاهد داخلية وخارجية.


وأضافت بأن كلمات الأغنية تتوجه إلى الرجل في حياتها، مشيرة إلى شخصية الرجل الذي يفعل كل شيء عكس ما تطلب هي منه وعكس ما تتوقعه وهو الشخص "المتعوج" - كما وصفته في الأغنية.


واستطردت: "أنا للأسف عانيت مع هذا الطبع، وكلمات الأغنية تنقل إحساسي الحقيقي، وألوان الكليب تنقل فرحة خاصة للجمهور".


على صعيد آخر، انتهت دومينيك حورانى من تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد "ختم خروج"، والذي يشارك فى بطولته نخبة من الممثلين، ومن إخراج رائد إسماعيل.


وسيعرض لها قريبًا فيلم "الشرابية" وفيلم "روح" قربيا في صالات السينما، كما تحضر ألبوم جديد انتهت من أغلب أغانيه.

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الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني تستعرض اناقتها الفنانة اللبنانية جلسة تصوير فستان اسود في شوارع دبي

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