بيلاروس تعلن رفع حالة التأهب القصوى في صفوف الجيش

أعلنت وزارة دفاع بيلاروس، صباح اليوم الأربعاء، عن رفع حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ في صفوف جيشها في كافة البلاد.

وأصدرت دفاع بيلاروس بيانا رسميا وجاء فيه:"بدأت عملية اختبار و فحص مفاجئ للقوات العسكرية، حيث سيتعين على الوحدات العسكرية في كافة البلاد وبكل أفرعها على التأهب والاستعداد لمهمات التدريب القتالي".

وبحسب بيان وزارة الدفاع "الغرض من المراجعة هو تقييم مدى استعداد وقدرة العسكريين على الاستجابة السريعة لاحتمال ظهور الأزمات".

وأكد البيان على أن "الوحدات العسكرية المختلفة ستعمل في مناطق تضاريسية صعبة ومعقدة للقوات العسكرية".

