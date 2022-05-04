شاهد.. كريم محمود عبدالعزيز ينشر صورة بصحبة ياسر جلال وهيدي كرم

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، صورة جديدة من حفل العيد لأبناء الشهداء، عبر حسابه الشهصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر كريم محمود عبد العزيز برفقه عدد من نجوم الفن، ومنهم ياسر جلال، ومني زكي، وأحمد عز، وأشرف عبد الباقي، وهاني رمزي.

وقدم مجموعة من نجوم الوسط الفني منهم كريم محمود عبد العزيز وهنادي مهنا وأشرف عبد الباقي فقرة تمثيلية عن فرحة العيد بمشاركة عدد من أبناء الشهداء، وذلك بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء والمسئولين في احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر.

وهنأ الرئيس السيسي الحضور بمركز المنارة بحلول عيد الفطر المبارك، قائلا:"عيد سيعد عليكم.. اهلا وسهلا متشرفين بيكوا..و كل سنة وانتوا طيبين..عيد سعيد علينا كلنا وعلى كل المصريين".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء بقاعة المنارة