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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مضاعفات كورونا .. وفاة أول رئيس لبيلاروس

أول رئيس لبيلاروس
أول رئيس لبيلاروس

أفادت وسائل إعلام عالمية، اليوم الأربعاء، بوفاة أول رئيس لبيلاروس ستانيسلاف شوشكيفيتش، عن عمر يناهز 87 عامًا.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت زوجة شوشكيفيتش، اليوم الأربعاء، عن وفاة زوجها والذي يعد أحد حفاري القبور في الاتحاد السوفيتي عن عمر يناهز 87 عامًا بسبب فيروس كورونا.

وقالت أرملته إيرينا شوشكيفيتش: "نأمل أن تكون له جنازة رسمية، لكن لم يتصل بنا أحد حتى الآن".

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وتوفي أول رئيس لبيلاروس بعد إصابته بضعف شديد جراء مضاعفات فيروس كورونا الذي أصيب به في مارس الماضي.. وكانت زوجته قد أشارت في نهاية أبريل إلى أنه دخل العناية المركزة.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأربعاء، عن إجراء اختبار مفاجئ للقوات العسكرية ورفع حالة التأهب في قوات الرد السريع.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية على "تيليجرام": "بدء اختبار مفاجئ لقوات رد الفعل في القوات المسلحة البيلاروسية ... سيتعين على الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية العمل على الانتقال إلى حالة التأهب والسير إلى مناطق محددة وأداء مهام التدريب القتالي".

وأوضحت الوزارة أن "الهدف من الاختبار هو تقييم مدى استعداد وقدرة الوحدات العسكرية على الاستجابة السريعة في حال وقوع أزمات".

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