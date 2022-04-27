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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرجحة شن هجمات من بيلاروس.. أوكرانيا تعلن قصف مواقع روسية بجزيرة الأفعى

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، الاربعاء، أن قواته قصفت مواقع روسية في جزيرة الأفعى بالبحر الأسود، لافتا إلى أنها ضربت نقطة تفتيش ونظامًا مضادًا للطائرات.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال الجيش الأوكراني إنه تم "توضيح" خسائر الروس، لكن لم تؤكد موسكو الهجوم على الجزيرة، التي استولت عليها بعد وقت قصير من غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير.

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من جانبها، رجحت وزارة الدفاع الأوكرانية شن ضربات صاروخية وجوية من بيلاروس، مؤكدة أن موسكو أعادت نشر وحدات إضافية في المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أعلن اليوم الأربعاء، وصوله إلى أوكرانيا بعد زيارة إلى روسيا.

وأكد جوتيرتش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن الأمم المتحدة ستواصل تأمين إجلاء المدنيين من مناطق الصراع في أوكرانيا، لافتا إلى أنه كلما انتهت هذه الحرب مبكرا كلما كان أفضل لأوكرانيا وروسيا والعالم.

وزار جوتيريش أمس، الثلاثاء، روسيا، واجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين قرابة الساعة.

وكشف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، عن تفاصيل الاجتماع بين جوتيريش وبوتين في موسكو، الثلاثاء، والذي استمر قرابة الساعة.

وأوضح حق أن العمل على إنشاء مجموعة اتصال إنسانية وجهد محدد مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدة المدنيين في ماريوبول، سيبدأ "على الأرض بأسرع ما يمكن".

ووافق الرئيس بوتين، على مشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقال بوتين إنه يوافق من حيث المبدأ على مشاركة الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول المحاصرة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء. 

روسيا أوكرانيا هجمات فلاديمير بوتين بيلاروسيا البحر الأسود

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