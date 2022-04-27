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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعين رئيسًا جديدًا لبلدية خيرسون الأوكرانية

روسيا تعين رئيسًا
روسيا تعين رئيسًا جديدًا لبلدية خيرسون الأوكرانية

قامت روسيا بتعيين ألكسندر كوبيتس، رئيسًا جديدًا لبلدية خيرسون الأوكرانية، التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية، وتم فصل العمدة السابق إيجور كوليخاييف. 

وحسب “وكالو “ريا نوفوستي” الروسية، فإن ألكسندر كوبيتس أصبح العمدة الجديد لمدينة خيرسون الأوكرانية، وذلك بعدما رفض العمدة السابق كوليخاييف التعاون مع روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن صواريخا روسية عالية الدقة أصابت 38 موقعا عسكريا في أوكرانيا، من بينها مركزان للقيادة العسكرية الأوكرانية.

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وقال كوناشينكوف في إفادة صحفية: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي لقوات الجو فضائية الروسية 38 موقعا عسكرية في أوكرانيا، بينها 7 مواقع قيادة، ونظامان للصواريخ المضادة للطائرات واحد من طراز (S-300) في منطقة نيقولايفكا، والأخر من طراز (Osa AKM) في منطقة فيليكا كاميشيفاكنا، وموقعان محصنان، بالإضافة إلى 27 نقطة لتركيز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية".

وأضاف: "نفذت وحدات المدفعية 309 مهام إطلاق نار خلال النهار، دمرت خلالها مواقع عسكرية وتحصينات بالإضافة إلى 3 مستودعات للذخيرة في منطقتي تشيرفونوي وإيليتشفكا في منطقة خاركيف".

روسيا أوكرانيا خيرسون الدفاع الروسية خاركيف

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